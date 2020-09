Nos últimos dias, a Microsoft revelou todas as informações técnicas, preço e data de lançamento do Xbox Series X e do Xbox Series S, mas ainda faltava conhecer como ficou a caixinha do novo videogame. Faltava!

Afinal, hoje a loja de eletrônicos canadense The Source postou imagens da embalagem oficial do console, logo compartilhada por Tom Warren, editor do site The Verge, como você pode conferir por aqui:

here’s the Xbox Series X retail box pic.twitter.com/lWdeNsZDdA — Tom Warren (@tomwarren) September 10, 2020

Infelizmente, até o momento, a Microsoft não revelou qual será o preço do Xbox Series X por aqui, mas, nos Estados Unidos, ele custará 499 dólares, enquanto o Xbox Series S sai por 299 dólares.

Ambos chegarão às lojas de todo o mundo no dia 10 de novembro de 2020. Você gostou do visual da caixa do videogame? Planeja comprá-lo no lançamento? Comente a seguir!

Microsoft revela a caixa do Xbox Series X via Voxel