Millie Bobby Brown diz que recusou dublê em cenas de ação de Enola Holmes · .

Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, revelou que gravou suas próprias cenas de ação para Enola Holmes (2020), novo filme da Netflix. A atriz disse ter recusado a utilização de dublês para filmar sequências de luta e contou que treinou artes marciais durante dois meses. O longa estreia na plataforma em 23 de setembro.

“Eu queria fazer 100% das minhas acrobacias”, contou a jovem, que nunca havia gravado cenas de ação em larga escala. “Eu não queria facilitar o meu trabalho”, continuou em entrevista à revista Entertainment Weekly.

Millie também revelou que, durante o seu treinamento, fez sessões nas quais lutava com e sem o espartilho usado para as cenas de sua personagem. “Eu tinha que preparar o meu corpo para respirar e me mexer dentro da roupa”, explicou.

Para a atriz, o processo de transição dos treinos para as filmagens oficiais foi uma das partes mais complicadas de seu trabalho: “É difícil fazer a coreografia que você aprendeu tão bem de tênis durante o treinamento e depois fazer as mesmas coisas com roupas de baixo, a saia por cima, um espartilho, o vestido e meias longas”.

Enola Holmes marca o primeiro trabalho da jovem como protagonista de um longa-metragem. Para Millie, que também é creditada como produtora, ter a oportunidade de estrelar um filme do serviço de streaming significa muito não apenas para ela, mas para todas as mulheres que lutam por igualdade.

“Em Stranger Things, que tem de 20 a 30 membros no elenco, todos têm o seu momento. Entrar no set de Enola me fez sentir muito empoderada e agradecida pela oportunidade dada pela plataforma, especialmente por ser uma garota jovem. No filme, nós trazemos um certo senso de humor e positividade, mas no final do dia, é uma história sobre igualdade”, concluiu a atriz de 16 anos.

