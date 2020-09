Mind The Sec São Paulo terá edição 100% online e gratuita em 2020

A edição 2020 do Mind The Sec São Paulo, que começa dia 14 de setembro, será 100% online, seguindo as orientações de distanciamento social por conta do novo coronavírus, e disponibilizará acesso gratuito. O evento reunirá, ao longo de cinco dias, especialistas e empresários que irão debater a Segurança da Informação.

Chegando à sua sexta edição, a conferência terá stands virtuais, reuniões 1:1 e de negócios, diretório de profissionais e empresas, disponibilização de conteúdos permanentes e atualizados semanalmente. Também haverá a presença de alguns dos maiores especialistas em cibersegurança do mundo, profissionais de empresas nacionais e representantes do poder público.

Serão mais de 60 palestrantes, oito keynotes, 80 painelistas e 135 atividades de conteúdo e networking durante o evento, com a previsão de receber mais de 5 mil participantes. O novo sistema de pagamentos online PIX, a LGPD, fraudes eletrônicas e a transformação digital são alguns dos assuntos previstos para entrar em debate.

Grandes especialistas em segurança da informação vão participar do evento.Fonte: Twitter/Mind The Sec

Entre os participantes confirmados, estão o criptógrafo americano Bruce Schneier, o head de Estratégia de Soluções de Segurança da Google Anton Chuvakin, o diretor da SANS Institute Lance Spitzner e o pesquisador associado do MIT e CTO do C6 Bank Nelson Novaes. Executivos do Mercado Livre, Cielo, Latam, Centauro e Petrobras, entre outras empresas, também vão marcar presença na conferência.

Programação

O Mind The Sec São Paulo 2020 será realizado de 14 a 18 de setembro, das 8h às 18h, com três dias de conteúdos e dois destinados ao networking e geração de negócios.

Para conferir a programação completa, basta acessar o site do evento. Na página, também é possível se inscrever para os eventos desejados.

Com o ingresso gratuito, você tem acesso a vários eventos, incluindo keynotes, palestras com especialistas, entrevistas e stands virtuais. Há, ainda os ingressos pagos, que dão direito a conteúdos extras.