Minecraft receberá suporte para PlayStation VR neste mês

Os jogadores de Minecraft no PS4 poderão aproveitar o jogo de bloquinhos em realidade virtual em breve. A Microsoft confirmou que o game receberá suporte para PlayStation VR em uma atualização gratuita que sai neste mês.

A atualização foi revelada por Roger Carpenter, da desenvolvedora Mojang Studios. Em uma publicação no PlayStation Blog, a produtora de Minecraft disse que o update ainda não está pronto, mas chegará aos donos do PlayStation 4 ainda em setembro.

O suporte para PSVR chegará em uma atualização gratuita para MinecraftFonte: PlayStation Blog

“Todos que possuem Minecraft no PlayStation 4 receberão esse patch automaticamente”, explica o desenvolvedor do game. “Baixe esse patch e você terá acesso à nova função de Minecraft em realidade virtual. O único requisito para utilizar a novidade é ter o sistema PSVR.

De acordo com Carpenter, o lançamento para o PlayStation VR é um plano que está na mente do estúdio desde a chegada do game ao PS4. A experiência de jogo será a mesma presente na versão convencional, mas com o mundo de Minecraft rodando em realidade virtual.

A jogabilidade em realidade virtual será similar à versão convencional do gameFonte: PlayStation Blog

Segundo a Mojang, nenhum conteúdo será retirado da edição em realidade virtual de Minecraft. Os comandos poderão ser realizados por meio do controle DualShock 4, de maneira similar ao que acontece na edição padrão do jogo.

O patch de Minecraft que traz suporte para PlayStation VR já está na fase de polimentos finais e não deve demorar para chegar. Segundo a Mojang, mesmo com a pandemia, o processo de desenvolvimento foi tranquilo e a tendência é que a atualização não sofra com adiamentos.