Ministério da Saúde aprova retorno de 30% do público em estádios

O futebol brasileiro pode voltar a ter público em breve. O Ministério da Saúde aprovou hoje (22) um estudo enviado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que prevê a volta de até 30% dos torcedores aos estádios do país. O retorno ocorreria primeiramente em jogos da Série A, do Campeonato Brasileiro, em outubro.

Segundo apuração do O Globo, a CBF já recebeu o aval da pasta por meio de ofício do Ministro Eduardo Pazuello. O documento foi endereçado ao presidente da principal entidade do futebol brasileiro, Rogério Caboclo. Segundo a organização, a única exigência do órgão é que cada município e estado adote uma política sanitária e um protocolo de saúde.

Obstáculos

Apesar do sinal verde do governo federal, ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Estados, municípios e clubes terão que chegar a um acordo, o que não parece ser tão simples. Como exemplo temos o caso do presidente do Corinthians: Andrés Sanchez já deixou claro que só aceitará a presença de público nos estádios quando todos os clubes forem liberados. Agora, a CBF deve submeter o documento aos times, mas ainda sem data definida para uma possível reunião.