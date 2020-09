Ministérios da Educação e da Economia fazem acordo para educação profissional

Ontem, sexta-feira (11), o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Economia firmaram um acordo de cooperação técnica. O objetivo da parceria é ofertar educação profissional e tecnológica.

Desse modo, o acordo entre as pastas é parte das ações que o governo vem estruturando para reativar a economia no cenário após a pandemia de covid-19.

Além disso, a parceria dialoga com a proposta do programa Novos Caminhos. A ideia central do programa é a oferta de educação profissional e tecnológica em consonância com as demandas reais do mundo do trabalho.

Desse modo, de acordo com a parceria firmada ontem, o Ministério da Economia passou a ser uma entidade demandante de cursos da Bolsa Formação.

A Bolsa Formação consiste em uma iniciativa de apoio do MEC a instituições de diversas redes de ensino do país. Nesse sentido, o apoio se concretiza na oferta de vagas gratuitas, em cursos de educação profissional técnica e cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou qualificação. Assim, o MEC age para custear a abertura de vagas.

O Ministério da Economia fica responsável por captar das demandas que deverão ser consideradas no estabelecimento de como será a oferta dos cursos. Assim, os cursos de qualificação terão maior adequação de acordo com as necessidades do setor produtivo.

