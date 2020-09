Mirella pretende reatar com ex-namorado que a traiu com Raissa · .

Em A Fazenda 12, MC Mirella confessou que pretende reatar com Dynho Alves, seu ex-namorado que havia a traído com Raissa Barbosa. Na tarde desta quinta-feira (10), a cantora mostrou a tatuagem que tem em homenagem ao funkeiro para Tays Reis e questionou o estado civil do amado durante o confinamento rural.

“Olha a cara do meu ex no meu braço”, falou Mirella enquanto apontava para a tatuagem. “Você tira onda até aqui no braço. Você gosta dele?”, questionou Tays. “Ainda bem que tá atrás, não fico vendo toda hora. Eu gosto [dele]”, disse a funkeira.

“Você gosta muito dele, fala muito dele. Quando a gente fala demais, é porque gosta”, comentou a dona do hit Paredão Metralhadora. “Será que eu vou esquecer ou vou ficar com ele de uma vez? Não sei, ele vai estar puto comigo”, confessou a MC.

Tays explicou que Dynho pode não ter ficado chateado com a funkeira após o desentedimento dela com Raissa. “Até parece que ele vai estar me esperando quietinho. É muito difícil amiga, homem vai ficar sem transar?”, ponderou Mirella.

“Ele pode transar só para descarregar o bicho, né, filha?”, apontou Tays, na tentativa frustrada de acalmar a amiga. “Ah, mas isso vai me deixar como? Eu também tenho o direito [de transar com outras pessoas]”, rebateu a funkeira.

“O pior é que ele sabe o que você pensa, mas você não sabe o que ele pensa. Ele te ouve, te vê”, concluiu a baiana.

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows na TV, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#11 – Escala de ‘ranço’ em A Fazenda 12: Quem são os odiados e os favoritos?” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução