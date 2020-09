Mod coloca Cloud de Final Fantasy VII em Mortal Shell

Não é apenas no ótimo Final Fantasy 7 Remake que podemos curtir o herói Cloud em grandes aventuras na atual geração! Graças ao poder dos mods, o protagonista mais “tsundere” da Square Enix também pode ser controlado no soulslike Mortal Shell!

Feita por Beyonders no Nexus Mods, essa nova versão do jogo permite levar Cloud Strife do começo ao fim da campanha principal através de uma adaptação da Medieval Marine Shell presente no jogo original, com direito a Buster Sword e tudo! Confira pelo vídeo a seguir como ficou o mod do Cloud:

Se você estiver interessado em fazer o download, o mod está disponível na página do Nexus Mods. Mortal Shell foi lançado em agosto de 2020 para PC, Xbox One e PlayStation 4, mas infelizmente o mod só pode ser acessado nos computadores. O que você achou dessa modificação? Vai revisitar o jogo na pela do Cloud Strife? Comente a seguir!