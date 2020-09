Monalisa Perrone ouve reclamação e dá invertida em Caio Coppolla na CNN Brasil

O quadro O Grande Debate, da CNN Brasil, voltou a ser assunto nas redes sociais. Desta vez, o público chamou a atenção para a “patada” de Monalisa Perrone em Caio Coppolla.

Tudo aconteceu após o comentarista reclamar ao vivo da pergunta que serviu como norte para o debate da noite desta segunda-feira (31).

O bacharel em Direito afirmou que o questionamento trazia uma “premissa equivocada” sobre a qualificação do veterinário Laurício Cruz para o cargo de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde.

A pergunta, de fato, foi: “A falta de experiência do novo diretor pode atrapalhar o programa de vacinação?”. Caio Coppolla, então, reagiu: “A formulação dessa pergunta é curiosa porque ela dá como certo de que o indicado ao cargo é inexperiente”.

“Basta uma pesquisa superficial para apurar que esse não é um fato incontroverso. Então, corrigida essa premissa equivocada, a resposta é muito óbvia e muito ambígua. Ela poderia sim atrapalhar, como também poderia não atrapalhar”, disparou o comentarista.

Globo após o comentário de Coppolla, Monalisa Perrone mandou uma invertida: “Só reiterando, foi feita uma pergunta. E a mesma comparação poderia ser: a CNN contrata um jornalista analfabeto para escrever tarjas”.

O @boletimcoppolla questionou a pergunta do debate de hoje e Monalisa não gostou, ou seja, não se pode nem sequer questionar uma pergunta tedenciosa. Inacreditável. pic.twitter.com/RYYMnoyK9w — Aline da Direita 📚 (@AlineDaDireita) September 1, 2020