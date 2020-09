Monica Iozzi é questionada sobre saída da Globo e surpreende com a resposta

Monica Iozzi não teve papas na língua ao ser entrevistada por Pedro Bial no Conversa com Bial e acabou revelando o motivo de ter deixado a Globo, após tantos trabalhos de sucesso nos últimos anos.

Desde que deixou o CQC, da Band, e foi para o Plim Plim, ela comandou programas como o Vídeo Show e atuou em novelas como A Dona do Pedaço, no ano passado, mas optou por encerrar a parceria.

Questionada, na edição desta terça (1), a famosa explicou: “Comecei a sentir muita falta de fazer coisas que iam além do humor. Eu acabei ficando muito nesse lugar. Então eu comecei a me sentir já sem repertório”.

Antes do Vídeo Show, ela chegou a fazer uma ponta como comentarista do Big Brother Brasil e, desde então, sempre apostava no seu jeito bem humorado, mas ponderou: “Não sou comediante, sou uma atriz”.

“Uma atriz que ficou conhecida pelo grande público através do humor. Mas eu não sou a Tatá Werneck! Não sou a Dani Calabresa. Não tenho isso na minha veia, como a Ingrid [Guimarães] tem”, declarou.

Agora, seguindo um novo rumo, ela se prepara para apresentar um programa no Canal Brasil, abordando um assunto que domina desde os tempos do CQC: política.