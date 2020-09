Monica Iozzi se culpa ao lembrar que CQC deu voz a Bolsonaro

Monica Iozzi aproveitou um momento da sua participação no Conversa com Bial, da Globo, que vai ao ar nesta terça-feira (01), e fez uma autocrítica sobre o seu trabalho na época do CQC, da Band.

A atriz e humorista afirmou que o humorístico deu muita visibilidade ao hoje presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Por isso, a famosa se disse arrependida por ter falado tantas vezes com o então parlamentar, que sempre foi muito polêmico.

“Bolsonaro foi muito mais inteligente do que eu. Ele sabia que podia se utilizar da oportunidade que o programa proporcionava para espalhar o seu discurso. Ele ainda não era um cara muito conhecido, então para ele era bom”, afirmou a famosa.

Mônica Iozzi ainda declarou: “Quem mais deu voz a Jair foi o CQC, a gente não pode se eximir dessa culpa e, sim, eu me arrependo de ter falado com ele tantas vezes”.

A artista, cabe lembrar, está atualmente em Portugal para gravar participação em uma série baseada no livro A Crônica dos Bons Malandros, de Mário Zambujal.

As gravações já começaram em Lisboa e devem ocorrer até meados de setembro. Além disso, no Brasil, a atriz comandará um programa no Canal Brasil.