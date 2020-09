Monique Alfradique revela ter se escondido de calcinha e sutiã em lixeira de prédio

Monique Alfradique participou do Que História É Essa, Porchat?, do GNT, nesta terça-feira (1º), e revelou uma história para lá de inusitada que viveu.

Na atração, a artista da Globo relembrou quando precisou se esconder na lixeira do prédio dela. “Às vezes, eu chego da gravação e me dá uma ‘Maria Limpeza’ sempre de madrugada. Fiquei de calcinha e sutiã em casa, moro sozinha, e comecei a arrumar tudo. No final, fui jogar o lixo fora, uma hora da manhã. Mas o zelador apareceu e me escondi”, relatou a famosa.

“Fiquei descalça dentro da lixeira do prédio esperando ele ir embora. Para não parecer tão estranho, fingi que estava procurando um brinco no local“, explicou Monique Alfradique, que, ao ver o funcionário permanecer por lá, precisou sair do lugar.

A apresentadora do Mestre do Sabor, então, comentou: “Peguei todos os lixos que tinham e eu fui embora de ré, cheia de lixo na [parte da] frente”.

Monique revelou que, dentro do saco do lixo, tinham restos de cozinha que pingavam: “Eu presa ali dentro e falei que não podia sair, pois esse cara está lá fora. Fiquei naquele breu, com aquela água de lixeira pingando e eu estava descalça. Comecei a ficar preocupada se algum vizinho ia querer jogar fora seu lixo e me encontra ali dentro”.

“Ela voltou para casa com sacos de lixo. Ela foi botar o lixo para fora e voltou com três sacos”, brincou Sandra Annenberg, que também participou do semanal de Fábio Porchat.