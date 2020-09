Morata é liberado pelo Atlético de Madrid e chega a Turim para assinar contrato com o clube

Álvaro Morata será confirmado nas próximas horas como jogador da Juventus. O atacante espanhol de 27 anos desembarcou nesta segunda-feira (21) à noite em Turim para realizar exames médicos e assinar contrato válido por uma temporada.

O próprio clube italiano divulgou imagens de Morata no Aeroporto Internacional de Turim. Morata posou para fotos e foi recepcionado por um grupo de torcedores na saída do local. Ele foi liberado pelo Atlético de Madrid, que deve receber 9 milhões de euros (R$ 57,3 milhões) pelo empréstimo até junho de 2021.

Caso nenhum problema aconteça nos exames, será a segunda passagem de Morata pela Juventus. Entre 2014 e 2016, o atacante anotou 27 gols em 93 jogos e ajudou o clube a ser bicampeão italiano, além de ganhar duas vezes a Copa Itália. Fez parte também do elenco vice-campeão da Champions League, em 2015.

Álvaro Morata desembarca em Turim para assinar com a Juventus Divulgação / Juventus

Agora, cinco anos mais velho, Morata será o principal reforço de Andrea Pirlo para a temporada. O técnico pediu à diretoria um centroavante para formar dupla com Cristiano Ronaldo. Após negociações com Luis Suárez e Edin Dzeko, o acerto ficou com o espanhol mesmo.

Morata se profissionalizou com a camisa do Real Madrid e atuou também pelo Chelsea. Na temporada passada, fez 16 gols em 44 jogos no Atlético.