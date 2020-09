Morre o jornalista esportivo João Bosco Tureta por complicações da Covid-19

O jornalista esportivo e radialista João Bosco Tureta faleceu, aos 80 anos, neste domingo (6) por complicações da Covid-19. O famoso morava na Flórida, nos Estados Unidos. Narjara Turetta, sobrinha do jornalista, lamentou nas redes sociais.

“Muito triste pela partida do meu tio João Bosco Tureta, que tanto orgulho tinha de mim! Pra quem pensa que a Covid não existe… e foi nos Estados Unidos, onde ele morava. Minha prima com lúpus também está positiva e com alguns sintomas, mas em casa”, iniciou a atriz.

A famosa completou: “Descanse em paz tio, que a volta pra casa do pai seja feliz, reencontrando meu pai e seus pais! Te amo, tio Bosco! Obrigada por tudo”.

A notícia da morte foi dada pela filha do jornalista, Josi Turetta, que também testou positivo para o novo coronavírus, em sua rede social.

“Desculpem informar só agora, mas meu pai, João Bosco, acaba de falecer de Covid, estava batalhando desde a sexta-feira, dia 28 de agosto. Faleceu hoje (domingo), no hospital de Boca Raton”, informou Josi na rede social.

João Bosco Tureta trabalhou em vários veículos de comunicação como Record, Jovem Pan, Bandeirantes e Rádio Capital. Nos Estados Unidos, ele trabalhou na extinta emissora de TV PSN, especializada em esportes americanos.