Morta, Sofia envia demônio para apavorar Eliza; saiba quem · .

Nem morta de verdade Sofia (Priscila Steinman) deixará Eliza (Marina Ruy Barbosa) em paz. Ela “enviará” um demônio para apavorar a irmãzinha em Totalmente Demais. A protagonista da novela das sete da Globo terá que lidar com o ressurgimento de Dino (Paulo Rocha), que voltará com sangue nos olhos para se vingar da enteada.

Depois de ver a meia-irmã ser morta por Jacaré (Sergio Malheiros) com um tiro, ser sequestrada pelo bandido e quase assistir Jonatas (Felipe Simas) cair de um penhasco, a modelo vencedora do concurso Garota Totalmente Demais ainda terá que enfrentar o seu padrasto abusador mais uma vez.

O vilão, que mais vai parecer um emissário da morte enviado pela patricinha bandida, aparecerá no bairro de Fátima atrás da família e dará de cara com o filho Carlinhos (Kaik Brum), que estará correndo na escadaria perto do Flor do Lácio.

Pouco antes de rever Dino, o irmão mais novo de Eliza ficará bravo ao ver Gilda (Leona Cavalli) aos amassos com Hugo (Orã Figueiredo) e se revoltará. “Larga da minha mãe!”, gritará o garoto ao ver a cena quente atrás do balcão do bar. A cozinheira tentará acalmar o herdeiro, mas em vão. “Eu não gosto do Hugo! Eu quero o meu pai!”, berrará o mimado, antes de sair correndo para longe.

reproduçào/tv globo

Dino (Paulo Rocha) retornará à trama para acabar de vez com a enteada, por quem é obcecado

O rebeldezinho sem causa quase será atropelado ao atravessar a rua sem olhar para os lados e deixará a dona da lanchonete desesperada. O novo casal começará a procurar por Carlinhos, mas o mau-caráter interpretado por Paulo Rocha o achará primeiro.

O bandido retornará após tentar matar Eliza no meio de uma delegacia. Ele vai armar um novo plano para ceifar a vida da enteada por quem é obcecado. As cenas do reencontro de Dino vão ao ar a partir de 19 de setembro na reprise de Totalmente Demais, novela originalmente exibida entre 2015 e 2016.

Atualmente, a Globo reprisa a novela das sete desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia da Covid-19. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#29: Tereza Cristina fica doida total com novo segredo revelado!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução