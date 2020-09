Mortal Kombat 11: Aftermath ganha pacote de skins de Halloween

A NetherRealm Studios lançou um novo conjunto de itens para Mortal Kombat 11: Aftermath, adicionando skins temáticas de Halloween ao título. A DLC gratuita All Hallows ‘Eve já pode ser acessada por todos os jogadores que possuem a expansão Aftermath.

O pacote de skins adiciona novas personalizações para Sub-Zero, que irá se transformar no ‘Blizzard King’, D’vorah, a ‘Bad Medicine’ com uma roupa de enfermeira maligna e Johnny Cage, em que a ‘Beast Within’ irá transformá-lo em um lobisomem com um visual icônico dos anos 80. Confira abaixo o vídeo introduzindo a expansão.

Mortal Kombat 11: Aftermath está disponível para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.