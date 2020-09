Mortal Kombat: ator revela inspiração na Marvel para Jax e Johnny Cage

A história de origem de Mortal Kombat, um dos jogos de luta mais influentes da história dos games, já é relativamente conhecida. Criada por Ed Book e John Tobias, a franquia rendeu diversos títulos ao longo de várias gerações de consoles e adaptações para todas as mídias possíveis, do cinema aos quadrinhos. Porém, com frequência surgem novos detalhes e anedotas sobre o processo de criação de certos elementos e personagens.

Foi o que aconteceu durante uma entrevista de Daniel Pesina, o ator e artista marcial responsável pela captura de movimentos de vários dos lutadores do primeiro Mortal Kombat — sozinho, ele foi imortalizado como Johnny Cage e os ninjas Sub-Zero e Scorpion, levando em conta os personagens da tela inicial.

Ao conversar com a MEL Magazine junto de Rich Divizio, que interpretou o mercenário Kano no game, ele contou um pouco mais dos bastidores do desenvolvimento e revelou duas inspirações para personagens consagrados da série: Jax e Johnny Cage.

A história até agora

A ideia inicial de Mortal Kombat já é relativamente conhecida. Com uma equipe pequena, o programador Boon e o roteirista e desenhista Tobias começaram a bolar um universo que homenageava diversos filmes de ação e aventura da década de 1980 — inclusive o clássico “O Grande Dragão Branco” (Bloodsport, 1988). Como cereja do bolo, a ideia era contratar o astro Jean-Claude Van Damme para emprestar a aparência e ser o protagonista.

“O Grande Dragão Branco” também fala de um torneio organizado por elementos suspeitos e envolvendo lutadores de estilos bem diferentes.Fonte: Warner Bros.

Porém o licenciamento deu errado e a equipe acabou sem o ator. A partir de uma história só com personagens originais, nasceu Mortal Kombat, originalmente lançado para os fliperamas em 1992 e distribuído pela Midway. No lugar do belga, Pesina gravou os movimentos para um personagem que é um astro de cinema metido e que só pensa na fama: Johnny Cage.

A verdadeira inspiração

Por outros anos, fãs pensaram que Cage era o personagem pensado para ser interpretado por Van Damme ou até uma espécie de paródia do astro após a recusa. Porém, Pesina contou que ele foi modelado com base em um herói dos quadrinhos: Danny Rand, o Punho de Ferro das histórias da Marvel.

Nos quadrinhos, Rand é um artista marcial com poderes místicos, uma tatuagem bastante característica e uma personalidade bastante prepotente — características transportadas integralmente para Cage, com a diferença de que a tatuagem é o seu próprio nome. O personagem foi adaptado para uma série na Netflix, cancelada após duas temporadas e uma aparição em Os Defensores.

Punho de Ferro.Fonte: Marvel Comics

Por fim, Pesina revelou que Jax Briggs, que estreou em Mortal Kombat 2, também foi diretamente tirado de um personagem dos quadrinhos: Luke Cage, o Power Man, bastante conhecido pela força física e o uso dos punhos em combate. Ambos formaram uma dupla de “heróis de aluguel” durante diversos arcos, resolvendo problemas com um foco mais urbano. Outro membro d’Os Defensores, Cage também teve uma série própria na Netflix, cancelada após duas temporadas.

Jax em Mortal Kombat 2.Fonte: Warner Bros

“A gente até brinca e diz que esse foi realmente o primeiro crossover, porque nós fomos inspirados pelos gibis da Marvel, mas o jogo tem como dona a DC”, brinca Pesina, que esteve no Brasil para a BGS 2018 e foi entrevistado pelo Voxel. A editora e o estúdio responsável pelos games atualmente são parte do conglomerado da Warner Bros.