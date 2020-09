Moto G9 Plus aparece com chip Snapdragon 730

Depois que uma operadora de telefonia da Eslováquia vazou praticamente todas as especificações do Moto G9 Plus, agora, algumas dessas informações já constam na Play Store, incluindo o chip que vai equipar o mais novo aparelho intermediário da Motorola, o Snapdragon 730.

Pelas especificações, percebemos claramente que o Moto G9 Plus será um intermediário que terá custo relativamente elevado. Para começar, a tela é imensa, com 6,81” e resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). A tecnologia do painel, no entanto, não será OLED, mas a LCD LTPS.

Além do Snapdragon 730, a base do desempenho do aparelho ainda inclui 4 GB de RAM, armazenamento de 128 GB e bateria de 5.000 mAh. Há ainda suporte para cartões microSD e dois chips SIM.

Console da Play Store confirma algumas especificações do Moto G9 Plus.Fonte: Pricebaba/Reprodução

Com design moderno, o Moto G9 Plus dispensa o notch e traz um recorte circular para o sensor da câmera frontal. A resolução não foi informada, assim como essa informação também falta em relação às três câmeras traseiras extras. O único sensor cuja resolução foi informada é o da câmera principal, que terá 64 MP.

O aparelho vai focar em algumas especificações bem parrudas, mas vai deixar o 5G de fora, para tornar sua compra viável.

Aliás, com tanta empresa descobrindo os benefícios do home office, é possível que grande parte dos profissionais que estão trabalhando de casa continue assim por mais algum tempo, o que minimiza a necessidade de se ter uma conexão móvel ultrarrápida.

O Moto G9 Plus sairá de fábrica com o Android 10, e poderá custar cerca de € 255 (R$ 1.603), na Eslováquia.



Fonte: Tecmundo