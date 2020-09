Moto G9 Plus, G9 Play e E7 Plus chegam ao Brasil por até R$ 2.499

Nesta quinta-feira (09), a Motorola lançou três novos smartphones no Brasil: Moto G9 Plus, Moto G9 Play e Moto E7 Plus. Com preços que variam entre R$ 1.499 e R$ 2.499, os aparelhos chegam com diferentes opções de câmeras e configurações internas.

Moto G9 Plus

O modelo mais robusto da nova família de smartphones da Motorola chega com quatro câmeras traseiras, que ficam organizadas em um módulo do lado esquerdo do aparelho, seguindo a tendência de design do mercado. O conjunto tem uma lente principal de 64 MP, uma ultra-wide de 8 MP, uma macro de 2 MP e um sensor de profundidade de 2 MP.

As demais especificações incluem uma tela Max Vision de 6.8″ e resolução FHD+, um processador Qualcomm Snapdragon 730G, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e bateria de 5.000 mAh com carregamento turbopower de 30W.

O sensor de impressões digitais fica na lateral do aparelho, no botão power. É possível customizar até seis aplicativos como atalho ao clicar duas vezes neste botão. Também existe um botão dedicado ao Google Assistente.

O Moto G9 Plus está disponível nas cores azul índigo e ouro rosê por R$ 2.499.

Moto G9 Play

O Moto G9 Play chega com tela Max Vision IPS de 6.5″ com resolução HD+ e proporção 20:9. A câmera traseira tripla tem um sensor principal de 48 MP, acompanhado de uma lente macro de 2 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. A câmera frontal tem 8 MP.

O sistema operacional é o Android 10, que roda com um processador Snapdragon 662, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. A bateria tem 5.000 mAh.

O Moto G9 Play será vendido nas cores azul safira, verde turquesa e rosa quartzo por R$ 1.599.

Moto E7 Plus

O Moto E7 Plus, modelo da família de entrada da marca, tem uma tela IPS HD+ de 6.5″. A câmera traseira é dupla e tem sensores de 48 MP (com Night Vision) e 2 MP, enquanto a frontal tem 8 MP.

A bateria tem 5.000 mAh com carregador rápido de 10W. As demais especificações incluem um processador Snapdragon 460, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno e botão dedicado ao Google Assistente.

O Moto E7 Plus está disponível nas cores azul navy e bronze por R$ 1.499.