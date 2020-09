Motorista reserva de Uber autônomo que matou ciclista é indiciada

As autoridades americanas consideraram a motorista reserva de um Uber autônomo como negligente durante sua função, o que resultou no primeiro acidente fatal envolvendo um veículo desse tipo. O departamento de Polícia de Temp, cidade onde ocorreu o acidente, no dia 18 de março de 2018, publicou um vídeo que mostra o comportamento da motorista reserva Rafaela Vasquez, momentos antes de o Uber atingir Elain Herzberg, que tinha 49 anos de idade.

Vasquez já tinha declarado aos investigadores que não usava o celular no momento do acidente, mas alegações contra ela afirmavam que a motorista não estava totalmente atenta ao trânsito, o que poderia ter influenciado diretamente na fatalidade.

Nesta terça-feira (15), Vasquez foi acusada de homicídio negligente, devido ao seu comportamento poucos instantes antes do acidente: os investigadores descobriram que a motorista reserva estava assistindo TV em seu celular, ao invés de prestar atenção na estrada.

Aviso: o vídeo abaixo foi editado, mas ainda pode chocar algumas pessoas.

