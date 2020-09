Motoristas da Uber terão crédito com juros baixos no Digio

A Uber está lançando nesta semana um programa para que os motoristas parceiros da empresa possam ter acesso a empréstimos pessoais facilitado. A iniciativa faz parte do plano de apoio da Uber para enfrentamento da pandemia de covid-19.

O crédito será oferecido pelo banco Digio por meio de uma parceria com a Uber para adotar uma análise de crédito simplificada e taxas de juros reduzidas.

“Os contratos com parceiros da Uber vão ter uma taxa de juros de 2,97%, que é hoje uma das menores do mercado, especialmente quando a gente considera que ele não vai precisar dar o carro como garantia, o que obviamente é uma preocupação grande para esse público”, afirma Eid Tayar, Superintendente de Novos Negócios, Performance e Aquisição do Digio. “Estamos animados com a chance de apoiar essas pessoas, agilizando e permitindo que o desembolso seja feito em 24 horas.”

O programa vai favorecer até mil motoristas parceiros selecionados em todo o Brasil por meio de boas avaliações dos usuários. Os participantes vão poder aderir e concluir o processo de contratação online junto ao banco, usando o próprio telefone. O crédito total concedido pode variar de R$ 1.000 a R$ 5.000.