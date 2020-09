Mourinho dá aval ao Tottenham para contratar Bale apesar de informações negativas vindas do Real Madrid

O técnico José Mourinho deu aval ao Tottenham para contratar Gareth Bale apesar de ter sido alertado por ex-colegas de Real Madrid que o galês vai ter problemas para corresponder às expectativas na Premier League, fontes disseram à ESPN.

O clube de Londres tomou a dianteira na luta contra o Manchester United pela transferência do jogador de 31 anos, que está insatisfeito no time espanhol sob o comando de Zinedine Zidane.

A equipe de Solskjaer monitora a situação de Bale, mas não fará qualquer movimento até ter uma resposta sobre Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.

Na última terça, o empresário Jonathan Barnett admitu sobre o galês, que atuou nos Spurs de 2008 a 2013: “Estamos conversando. É onde ele sempre quis estar. Bale ama o Tottenham”.

José Mourinho e Gareth Bale observam a bola ao alto durante a Supercopa europeia entre United e Real em 2017 Getty

Mourinho já reclamou publicamente da falta de opções no ataque e espera ter Bale para suprir essa lacuna. No entanto, o português conversou com ex-colegas de Real (onde trabalhou de 2010 a 2013) para saber por que o galês não rendeu com Zidane.

Fontes disseram à ESPN que Mourinho foi alertado a proceder com cautela com o camisa 11, que tem sofrido com lesões nas últimas temporadas. Apesar do feedback negativo, o treinador acredita que Bale possa ser revitalizado.

Nesta quarta, o técnico português evitou comentar sobre o interesse no jogador, mas admiitu que quando passou pelo Real Madrid pediu sua contratação.

“O presidente (Florentino Pérez) seguiu meu instinto e meu conhecimento, e na temporada em que eu saí ele trouxe Gareth para o clube. Não há segredo nisso. Até Gareth sabe disso”, falou.