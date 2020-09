Ms. Marvel: Iman Vellani entra para o elenco como Kamala Khan

A atriz Iman Vellani vai estrelar a série Ms. Marvel do Disney+ no papel de Kamala Khan. A expectativa é de que a série seja lançada no serviço de streaming em 2021, mas pode ser que a mais nova Ms. Marvel seja vista antes em alguma das produções do Universo Cinematográfico da Marvel.

A participação da atriz como Kamala também está acertada, por enquanto, para o próximo filme da Capitã Marvel, agendado para 2022. A personagem Kamala Khan apareceu pela primeira vez em 2013, nos quadrinhos da Capitã Marvel, criados por Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson e Adrian Alphona.

(Reprodução)Fonte: Marvel Comics/TIFF

A série, que está prevista para ser filmada ainda em 2020, será comandada pela roteirista Bisha K. Ali. Nos quadrinhos, Kamala é uma adolescente que aprende que tem poderes muito interessantes.

Esses poderes conseguem permitir que ela incorpore ou encolha qualquer parte de seu corpo. Kamala também usa seus poderes para proteger sua cidade natal, Jersey City e eventualmente acaba se juntando aos Vingadores.

Ms. Marvel é apenas uma das várias séries que a Marvel Studios estará lançando diretamente na plataforma de streaming da Disney+. Vale lembrar que, além dela, há também uma grande expectativa para o lançamento de WandaVision, ainda em 2020.

Para o ano que vem, estão programadas as séries The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, She-Hulk e Moon Knight.

Nenhuma previsão de estreia de Ms. Marvel foi divulgada até o momento. Resta aos fãs aguardarem por novidades.