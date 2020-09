Bárbara Borges, ex-paquita de Xuxa Meneghel, comemorou dois anos de sobriedade em sua batalha contra o álcool. Há um ano, a atriz desabafou sobre seu sofrimento com o vício, pois a bebida havia deixado de ser algo social e se tornou uma forma de preencher o vazio. Agora, ela voltou a falar sobre a mudança de vida. “Tem que ser muito foco no que você quer”, declarou nesta terça-feira (8).

A ex-paquita Bubu, como era conhecida quando era assistente de palco de Xuxa, usou o Instagram para celebrar a data especial. “Maior que a conquista em batalha de mil homens mil vezes é a conquista de si mesmo”, disse.

“Dois anos que me libertei de um padrão que não me fazia mais bem. Enfrentei a minha batalha interna. Abandonei a minha válvula de escape e encontrei a liberdade do meu ser”, completou.

Via ferramenta Stories da rede social, Bárbara falou sobre o processo que definiu como “amor próprio”. “Hoje estou feliz, comemorando dois anos que parei com o consumo de álcool na minha vida. Foi uma decisão muito importante e consciente e que hoje eu celebro”, iniciou.

“Ficou para trás uma história, que foi muito legal, mas chegou uma hora que não fazia mais bem. Eu já passei um bom tempo ali tentando empurrar, mas no meu processo de autoconhecimento –isso faz parte desse processo de autoconhecimento–, já não estava mais dando a liga, a conexão”, explicou.

A atriz reforçou que a luta contra o vício é diária, por isso é motivo de comemoração. “Eu consegui, mas ainda é um processo de todo dia você fazer a mesma escolha. Todos os dias a gente faz muitas escolhas, desde as mais simples às mais complexas. Mas essa é uma batalha que me fortaleceu muito internamente. A minha guerreira interna está muito forte e segura, com muita convicção desta escolha”, analisou.

“Essa escolha é diária porque ao redor tudo facilita para que você continue a viver o de sempre. Viver ali naquela sua zona de conforto. Tudo contribui. Então, quando a gente decide e faz uma escolha que quebra o padrão, o fortalecimento é interno. Estou celebrando. Mudei a cor [do cabelo], fiz uma maquiagem e estou feliz. Bora viver, que viver é bom demais”, finalizou.

