Mulan: as maiores diferenças entre a animação e o live-action

O live-action de Mulan homenageia o longa de animação em muitos aspectos, ao mesmo tempo em que faz várias alterações em sua história e personagens. Ainda durante a produção da nova versão, foi revelado elementos fundamentais que não estariam presentes na adaptação, como Mushu e a mudança de gênero de musical para ação.

Apesar disso, o resultado apresentou uma trama que se mantém por conta própria e que respeita a lenda original. Confira abaixo as principais mudanças no novo filme!

Música

A música em MulanFonte: IMDb/Reprodução

Antes da estreia do live action, a Disney comentou que a adaptação não teria cenas cantadas, o que surpreendeu os fãs.

Ainda assim, conseguiu trazer o mesmo espírito na letra de composições, diálogos e trilha sonora. O maior desse exemplo é a faixa Reflection, que aparece em pontos cruciais da história.

Vilões

Os vilões Böri Khan e XianniangFonte: IMDb/Reprodução

A grande ameaça do filme de 1998 é o grupo de Hunos, liderado por Shan-Yu (baseado na conhecida figura de Átila, o Huno). Já na nova versão, a tribo antagonista é a Rourans, comandada por Böri Khan (Jason Scott Lee), com a ajuda da aliada feiticeira Xianniang (Li Gong).

Mirados na vingança, ambos têm como motivação invadir a China após o imperador (Jet Li) matar o pai do vilão, em sequência do exílio imposto à bruxa que muda de forma, frequentemente transformando-se em falcão. Uma das funções dessa personagem, criada exclusivamente na produção derivada, é a de trazer um contraponto à Mulan (Yifei Liu).

Família

A família de MulanFonte: IMDb/Reprodução

Em geral, as duas produções não exibem muitas diferenças quanto ao núcleo familiar. Entretanto, a mais expressiva delas é a ausência de sua avó, sobretudo como fonte de alívio cômico. A nova versão a substitui por Xiu (Xana Tang), irmã mais nova e tímida.

Em adição, outro anseio da protagonista na animação é o de se provar, o que é parcialmente deixado de lado na adaptação, ao trazer como foco seus esforços para esconder sua verdadeira identidade em grande parte do filme.

Elenco

Mushu e Gri-Li na animaçãoFonte: IMDb/Reprodução

O pequeno dragão Mushu surge como uma das maiores faltas na nova adaptação, sendo substituído por uma fênix. Em adição, o grilo da sorte Gri-Li não foi retratado, reimaginado como um dos colegas soldados de Mulan. Li Shang, interesse amoroso da protagonista, também não está presente no derivado, com posto preenchido pelo soldado Honghui (Yoson An).

Apesar dessas ausências e personagens inéditos no elenco de apoio, a adaptação trouxe conhecidas figuras de volta, como os amigos de Mulan, Ling (Jimmy Wong), Chien-Po (Doua Moua) e Yao (Chen Tang).

A revelação da identidade

MulanFonte: IMDb/Reprodução

Na animação clássica, Li Shang descobre a real identidade de Mulan, ao ver seu peito enfaixado. Assim, no lugar de executá-la, conforme a ideia inicial, decide poupá-la. Já no live action, isso ocorre por vontade própria da protagonista, para salvar seus amigos e ter de volta a confiança do grupo.

Dessa forma, a mudança traz a consolidação de Mulan como heroína e controladora de suas ações ou destino. Inclusive, na primeira versão, a verdade surge por acidente, enquanto na adaptação há seu empoderamento.