Mulher Melão se despede de nudez e revela razão

Muito conhecida por suas fotos sem roupa, Renata Frisson, a Mulher Melão, está dando adeus à nudez. Em entrevista ao jornal Extra, a cantora, que posou nua pela primeira vez em 2011 para a Playboy, revelou a razão da atitude.

“Hoje, só posaria por muito dinheiro. No primeiro, comprei apartamento. Agora, nem cocada. Com as redes sociais, ficar pelada foi banalizado. Qualquer uma pode”, afirmou a loira.

Para encerrar essa fase, Renata posou nua na natureza há alguns dias. “Estou fechando um ciclo com chave de ouro”, disse.

Frisson, que já fez três capas de revistas do gênero, foi sucesso desde a primeira. “Nem fui a capa principal, mas minha revista vendeu tanto que comprei um imóvel em Santa Catarina”, lembrou a Mulher Melão, que dividiu a edição com outras mulheres fruta.

“Lembro que vendi mais que a capa da revista oficial do mês. O que gerou um ciuminho”, confessou.

“Soube depois que a direção da revista se arrependeu de não ter me colocado na publicação principal”, revelou a artista.

A Mulher Melão ainda falou com amor da época em que posou nua para as publicações: “As pessoas tinham um carinho enorme por mim. Lembro que quando posei para a Sexy na Favela de Heliópolis, em São Paulo, fazia um frio surreal. E os moradores me acolheram, me abraçavam. Tudo com muito respeito“.