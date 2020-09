Multinacional abre oportunidades hoje (28)

As vagas de emprego Sodexo publicadas nesta segunda-feira (28), abrangem candidatos com nível técnico a superior. As oportunidades são para profissionais analistas, técnicos, gerentes e, por conseguinte, coordenadores na multinacional. Siga, então, uma carreira de sucesso com essa empresa renomada. Veja, a seguir!

Vagas de emprego Sodexo: Novas oportunidades na multinacional

As vagas de emprego estão destinadas, portanto, para diversos cargos. Confira, a seguir, o que a empresa Sodexo divulgou para os interessados. As oportunidades podem ser a chance de sucesso para quem busca carreira assinada.

Saiba, então, como se candidatar e obtenha o retorno almejado da empresa. Lembre-se de caprichar no currículo e entrevista para garantir seu emprego. O sucesso pode estar batendo em sua porta. Ou melhor, na tela do seu celular!

Vagas

Analista de controles internos;

Coordenador de Contas a Pagar;

Gerente de Unidade Operacional Sênior;

Gerente de Unidade Operacional – Offshore;

Técnico de Segurança no Trabalho;

Técnico Nutrição.

Para se inscrever, portanto, basta entrar no site em que as oportunidades foram divulgadas e buscar pela vaga desejada. Antes de enviar o currículo, contudo, certifique-se de que ele esteja atualizado com todas suas informações atuais. É imprescindível para garantir a vaga e, então, obter sucesso!

