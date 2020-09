Município de São Brás registra terceiro tremor de terra em menos de uma semana

Acontecimento teve magnitude 1.9, sendo ele detectado, nesse sábado, às 17h8 e às 21h33

O município de São Brás, em Alagoas, registrou o terceiro tremor de terra em menos de uma semana, nesse sábado (5). De acordo com Laboratório Sismológico (Labis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o tremor teve magnitude 1.9, sendo ele detectado às 17h8 e às 21h33.

Na última quarta-feira (3), as estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) operadas pela UFRN captaram, às 23h22, o segundo tremor, de 1.8 graus de magnitude.

O primeiro acontecimento dessa natureza, no entanto, tinha sido registrado às 8h32 de terça-feira (1).

