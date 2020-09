Música de Laços de Família fez atriz desabar na frente de 250 crianças com câncer · .

Os primeiros acordes da canção Love By Grace, de Lara Fabian, já eram suficientes para que Carolina Dieckmann desidratasse de chorar na época de Laços de Família (2000). Além de ajudá-la a gravar a cena em que Camila raspa os cabelos por causa da leucemia, a canção ainda a fez desabar durante uma visita a crianças com câncer.

“Eu lembro que foi o dia em que mais chorei na minha vida. Eu já estava careca e visitei 250 crianças que faziam tratamento no Inca [Instituto Nacional do Câncer]. Eles colocaram a música [para tocar] e eu me acabei”, rememora a artista em entrevista ao ..

O tema da personagem também foi responsável por alterar os planos de Manoel Carlos para a filha de Helena (Vera Fischer) na produção reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A sequência em que a jovem corta as madeixas não estava no roteiro, mas o diretor Ricardo Waddington deu um jeito de convencer o autor a incluí-la.

Ele soltou a trilha sonora justamente no momento em que captava as imagens que seriam usadas posteriormente apenas para uma campanha de incentivo à doação de medula. “Parecia mágica, eu não podia ouvir que começava a chorar. Era um gatilho de emoção, por isso que o Ricardo a colocou no estúdio no momento da gravação”, conta a intérprete.

Depois de 20 anos, a canção ainda é capaz de emocionar Carolina. “Hoje, ela ficou mais leve, mas continua tocando a minha alma”, admite a artista, que recebe vídeos das pessoas cortando os cabelos ao som de Love By Grace diariamente em suas redes sociais.

“Recebo todo dia a notificação de alguém fazendo até mesmo a barba que me marca e diz ‘Por que choras, Camila’ (risos) com a música no fundo. As pessoas nunca se esqueceram, e ainda bem que ninguém nunca resolveu tocá-la quando eu chegava no salão de cabeleireiro”, brinca.

Outro motivo, porém, a fez chorar durante o embarque para o Japão a fim de rodar os seus primeiros momentos na trama. Camila se encantará por Edu (Reynaldo GIanecchini) justamente durante essa viagem.

“Era a primeira vez que eu deixava o meu filho de oito meses sozinho. Era muito forte, eu fiquei aos prantos durante todo o voo, e minha cara ficou tão inchada que a gente nem pôde gravar no primeiro dia”, lembra a mãe de Davi Frota, hoje com 21 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o ator Marcos Frota.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!

© 2020 . | Proibida a reprodução