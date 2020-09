Musk: Tesla vai lançar ‘novidades empolgantes’ em 22 de setembro

A montadora Tesla vai realizar um evento em 22 de setembro chamado Battery Day, focado em novidades sobre armazenamento e fornecimento de energia. De acordo com o CEO da empresa, Elon Musk, o público pode esperar “diversas coisas empolgantes” anunciadas na conferência.

O chamado Battery Day acontece junto com uma reunião de acionistas da companhia. Ambos os eventos foram adiados algumas vezes por causa da pandemia do novo coronavírus, mas agora ganharam a data definitiva. O encontro de investidores será totalmente virtual, enquanto o Battery Day terá a participação de algumas pessoas selecionadas.

Many exciting things will be unveiled on Battery Day 9/22 ??

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2020