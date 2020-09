Na mira da polícia, Sandra dá na cara de Filó e rouba bebê · .

Sandra (Flávia Alessandra) vai entrar na mira da polícia nos últimos capítulos de Êta Mundo Bom!. Denunciada por Cara de Cão (Marcello Gonçalves), a sobrinha de Anastácia (Eliane Giardini) decidirá fugir e, para piorar, levará o bebê de Filomena (Débora Nascimento). A jovem resistirá, mas cairá no chão ao levar um tapa da megera.

A irmã de Celso (Rainer Cadete) receberá uma fortuna das mãos de “titia” no Vale a Pena Ver de Novo, mas não cumprirá com a sua parte no sequestro. Ela manterá a irmã de Mafalda (Camila Queiroz) como refém, porém será surpreendida por uma delação premiada –o vilão de Marcello Gonçalves revelará o seu paradeiro depois de ser preso pelas autoridades.

“Cara de Cão não passa de um dedo-duro. Onde está o dinheiro?”, reclamará Ernesto (Eriberto Leão). “Eu vou pegar o bebê. Com a polícia atrás de nós, ele será mais valioso ainda”, decidirá a vilã de Flávia Alessandra, prestes a abandonar o cativeiro.

O malandro interpretado por Eriberto Leão assegurará que os investigadores não vão colocar as mãos nos dois. “Vamos atravessar o pasto e tomar a estrada que passa ao fundo. Ninguém sabe para onde vamos. Depois que chegarmos em Bernardino de Campos, na casa dos meus pais, ninguém há de nos encontrar”, salientará o safado.

A personagem de Débora Nascimento estranhará quando Sandra invadir o seu quarto e exigir o cesto com seu herdeiro. “Eu ouvi a sua voz alterada, o que houve?”, questionará a filha de Cunegundes (Elizabeth Savala). “Estão atrás de nós. Você fica, mas eu vou levar o bebê”, anunciará a perua.

Sandra (Flávia Alessandra) rouba o bebê de Filó (Débora Nascimento) no reprise vespertina

Truculência

Exausta, Filomena reunirá as últimas forças para lutar pelo fruto de seu amor com Candinho (Sergio Guizé). “Você não vai levar o meu filho”, gritará ela, que se agarrará com unhas e dentes ao berço improvisado. “Largue, ou esse cesto vai cair no chão e machucar o seu bebê”, rosnará a dondoca.

Sandra desferirá um tremendo tabefe que derrubará a sobrinha de Eponina (Rosi Campos). “Ernesto, segure ela”, ordenará a bandida ao seu capanga. “Meu filho, solta o meu filho”, choramingará a amiga de Clarice (Marianna Armellini).

“Eu vou levar o seu bebê, e você nunca mais vai vê-lo. Adeus, Filomena, adeus”, debochará a madame na reprise vespertina da Globo.

Êta Mundo Bom! chega aos seus últimos capítulos e será substituída pela reprise de Laços de Família (2000) no Vale a Pena Ver de Novo. O . publica spoilers diariamente, além do resumo de outras novelas da Globo.

