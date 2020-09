Na Pindorama, convenção homologa Marcelo Beltrão para disputar a Prefeitura de Coruripe

Em convenção municipal realizada neste sábado (12), Marcelo Beltrão (PP) e Zé Enéas (PDT) foram confirmados como candidatos a prefeito e vice para disputar a Prefeitura de Coruripe. Realizada na Pindorama, a convenção reuniu os diretórios municipais dos PP, PDT, PL e PSL, partidos integrantes da Coligação “A Mudança que o povo quer”, que também confirmaram os nomes de pré-candidatos à vereador pelo município.

Com mais de 20 anos de experiência na vida pública, Marcelo Beltrão ocupou diversos cargos, entre eles secretário de Educação de Coruripe por longos nove anos e prefeito de Jequiá da Praia por dois mandatos. E por onde passou deixou sua marca de gestão e compromisso com a população. Agora, o deputado estadual volta a Coruripe para disputar a Prefeitura, junto com Zé Enéas, para realizar a mudança que o povo quer e trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população.

Em um discurso forte e emocionante, Marcelo Beltrão destacou seu amor por Coruripe e a importância de ter o apoio da população ao seu lado neste novo desafio

“Nada na vida se conquista com facilidade e aprendi isso com meu pai, Dr. Marcio. Ele ensinou aos sete filhos que não é porque somos filhos do Marcio Beltrão que vamos ter alguma coisa na vida. Ele sempre disse: vá, conquiste seu espaço e mostre que você é capaz! E foi isso que eu fiz. Hoje eu digo que tudo será possível ao lodo de vocês, que desejam a mudança tão esperada por anos, e que me chamaram para estar aqui. Vocês estão tendo a oportunidade de escolher aquele que está mais preparado para tomar as decisões mais difíceis, aquele que teve nas oportunidades de mostrar que é possível fazer uma gestão pública para as pessoas que mais precisam. Educação, saúde, infraestrutura, geração de emprego e renda, é disso que o povo precisa! Fazer uma gestão pública de qualidade. Por onde andamos fomos capazes de mostrar a diferença e de mostrar resultados. Quero dizer que sim, é possível melhorar a vida das pessoas! Tudo o que foi feito em minha vida foi com um propósito! Que a gente possa ter orgulho da nossa cidade. Eu quero, junto com o amigo Zé Enéas, ser a pessoa capaz de transformar este município com transparência e competência, e dar esperança de dias melhores a quem mais precisa! Tamo Junto!”, disse.

Candidato a vice-prefeito, Zé Enéas destacou a união do grupo e que o município precisa voltar a se desenvolver.

“Estou com Marcelo Beltrão porque sei do seu compromisso. Agradeço a todos que acreditaram e estão juntos conosco nesse projeto de Marcelo Beltrão e Zé Enéas. Em todas as caminhadas que fiz em Coruripe vi que o melhor nome para Coruripe era Marcelo. O povo de Coruripe quer Marcelo e tenho certeza de que ele será um grande gestor da nossa cidade. Essa nossa união, com nosso grupo de candidatos a vereadores, é para durar e fazer o bem por Coruripe. Estou muito feliz que nossa convenção foi na Pindorama porque amo a Pindorama e você, Marcelo, é colono e será um grande representante da Pindorama. Essa é a chapa que o povo quer! Vamos à luta!”, declarou o candidato à vice.

A convenção contou ainda com lideranças e os prefeitos de Penedo e Feliz Deserto, Marcius Beltrão (PDT) e Roseana Beltrão (PP). O gestor da cidade mais antiga de Alagoas afirmou que a chapa Marcelo Beltrão e Zé Eneás será a grande responsável pela emancipação de Coruripe.

“O momento é de esperança, desprendimento. O povo de Coruripe está torcendo por Marcelo. Tenho certeza que o trabalho realizado por Marcelo o credencia a dar esperança ao povo coruripense. No dia 16 de setembro é o dia da Emancipação Política de Alagoas. Dia 15 de Novembro é o dia da Proclamação da República do Brasil e, neste dia, o povo de Coruripe, os homens e es mulheres de bem, com sentimento de força e coragem, acreditando que é possível fazer um futuro melhor, vão proclamar a liberdade desse povo. Marcelo, junto com Zé Enéas irão e fazer história nessa cidade”, sentenciou Március Beltrão.

