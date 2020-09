Na rua da amargura, Carolina banca nova aposta; saiba qual · .

Carolina (Juliana Paes) não largará seu vício por apostas em Totalmente Demais e colocará a reputação de seu novo negócio em jogo ao aceitar um desafio de Lorena (Adriana Birolli). A jornalista terá que montar um look para a colunista do site de fofocas e, se ela gostar, fará uma reportagem elogiando o brechó de seu desafeto.

Lorena aparecerá na festa de inauguração do brechó de Carolina, que a receberá cheia de falsidade. “Que alegria ter você no meu evento, Lorena”, debochará. “Eu vim ver de perto o resultado da sua decadência. Editora de revista vira vendedora de brechó”, provocará ela aos risos, concluindo que esperava mais de sua rival.

Sem tirar o sorriso do rosto, a personagem de Juliana Paes dirá que nunca esperou nada dela. Antes que as duas comecem a discutir, Yasmin (Vanessa Pascale), assistente de Lorena, perguntará se é verdade que na loja só tem roupa usada.

“É verdade, é um conceito de moda sustentável. Pra que desperdiçar um vestido se você só usou ele uma vez?”, explicará a ex-diretora de redação da revista Totalmente Demais. “Porque pega mal repetir roupa em evento”, dirá Lorena arrogante.

Carolina dará risada e falará que o conceito da rival é ultrapassado e aproveitará para citar a princesa Kate Middleton, que faz questão de repetir a mesma peça mais de uma vez.

“Agora, se tem pessoas igual a vocês, ótimo! Em vez de jogar o vestido fora, só trazer aqui para o brechó. E, além disso, o preço aqui cai pela metade, a cliente sai daqui com a roupa customizada, pronta para arrasar em uma festa. Que tal?”, concluirá a ex de Arthur (Fabio Assunção).

Pietro (Marat Descartes), que está ao lado da amiga, aproveitará para desdenhar de Lorena. “Ah, esquece Carol, a Lorena trabalha com moda há anos e ainda não sabe o que é ser fashion de verdade. Incapaz de criar uma tendência como você. Só sabe copiar o que vê nas revistas gringas, não é?”, cutucará ele. “Adicionando um toque pessoal de mal gosto”, debochará Carolina.

A aposta

Ao ouvir a troca de provocações, a assistente de Lorena sugerirá transformar o assunto em matéria. “Carolina Castilho monta look para Lorena Domingos na inauguração de sua loja conceito”, proporá Yasmin.

Pietro achará a ideia interessante. Carolina aceitará o desafio impondo uma condição: “Se você gostar do look que eu montar, você vai ter que falar bem da minha loja no seu site”, desafiará ela. “Eu topo. Mas se prepara, se eu não gostar, nem roupinha em quermesse de igreja você vende”, falará Lorena.

E assim, Carolina se meterá em mais uma aposta, alimentando ainda mais seu vício, o responsável por ela ter perdido seu cargo como diretora de revista e agora ser dona de um brechó.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.



