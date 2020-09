Na seca, Germano tira o atraso com Lili e acorda a casa inteira · .

Lili (Vivianne Pasmanter) e Germano (Humberto Martins) voltarão a ser um casal em Totalmente Demais. Após a morte de Sofia (Priscila Steinman), que abalará muito a família, a ricaça retomará seu casamento com o empresário. A noite de reconciliação entre eles será barulhenta, a ponto de acordar a casa inteira na novela das sete da Globo.

Fabinho (Daniel Blanco) e Cassandra (Juliana Paiva) estarão namorando no quarto dele na mansão, quando escutarão um barulho. “Você ouviu isso? Acho que veio do quarto do meu pai e da minha mãe”, especulará o rapaz.

Sem papas na língua, a maluquete dirá que está claro que o som é da cama dos pais do namorado batendo na parede. “Tá rolando nheco nheco lá dentro! Vou te falar, quando eu crescer quero ser igualzinha, vitalidade pura!”, dirá ela, fazendo graça.

A aspirante a modelo irá sugerir que eles espiem o que está acontecendo na suíte do casal, mas Fabinho se recusará, alegando que trata-se dos pais dele e que ele não quer ver nada.

A cena seguinte mostrará Germano tentando arrumar a cama, e Lili observado sentada. “Pronto, agora vai parar de ranger”, falará o personagem de Humberto Martins, concluindo o conserto e pulando na cama.

“Você não precisava ter feito isso, eu ia chamar o marceneiro amanhã”, explicará a ricaça, aprovando a atitude do marido. Animado com a admiração da mulher com o que ele acabou de fazer, Germano dirá que gosta de relembrar os tempos em que ele era ajudante de caminhão de mudança.

Deitado, o pai de Fabinho olhará Lili, que se aproximará e perguntará como ela foi se interessar logo por ele. “Como isso é possível, Lili. Uma mulher tão sofisticada como você, se interessar por um brutamontes como eu?”, indagará o empresário.

“Um brutamontes com alma romântica. Não dá para resistir a essa combinação”, responderá a executiva, subindo em cima de Germano e lhe dando um beijo. Assim, o casal comemorará a volta e aproveitará a noite na cama arrumada pelo presidente da Bastille.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a saga de Eliza desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

