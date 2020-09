Naiara Azevedo revela segredos para manter a forma na quarentena

Naiara Azevedo mostrou que está mantendo a boa forma na quarentena. A cantora falou sobre a dieta saudável e dos treinos que vem fazendo enquanto está confinada em casa por conta da pandemia de coronavírus.

A artista disse, segundo a revista Quem, que passou por uma reeducação alimentar; também contou que já perdeu sete quilos durante este período em casa.

“Agora na quarentena, perdi sete quilos. Não se trata de fazer dieta, mas sim de se alimentar corretamente! Eu como de tudo, porém escolho sempre as opções mais saudáveis. Não como fritura quase nunca e nem suco adoçado com açúcar. Não tenho restrição com comida. Se deixar, como até reboco da parede“, contou Naiara Azevedo, que revelou ainda ser adepta do jejum intermitente: “Faço quase sempre, para mim foi ótimo“.

Sobre a fórmula para se manter ativa em meio à pandemia, Naiara Azevedo disse que pratica a caminhada e o alongamento. “Por enquanto só caminhada e alongamento. Tento me exercitar todos os dias“.

Falando na cantora… Recentemente, Naiara arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar em seu feed do Instagram uma imagem para lá de sexy em que aparecia apenas de biquíni.

A famosa, no momento em que o clique foi realizado, estava em seu quarto, mais especificamente em frente a um espelho. Ao legendar o post, a sertaneja acabou dando uma verdadeira aula sobre autoaceitação. Confira: