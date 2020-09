Naldo Benny descobre ter Covid-19 em teste rápido antes de gravar no SBT · .

Naldo Benny testou positivo para a Covid-19 em um exame rápido feito nos bastidores do SBT, em São Paulo, nesta quinta-feira (17). O funkeiro estava prestes a gravar uma participação no Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, quando recebeu o resultado. “Está tudo bem comigo. Estou firmão”, declarou o artista de 41 anos.

O intérprete de Chantilly e a mulher, Ellen Cardoso, eram os convidados do Passa ou Repassa. O casal foi ao SBT acompanhado da filha Victória, de cinco anos. Antes da gravação, eles seguiram os protocolos de segurança da emissora de Silvio Santos.

Em teste rápido com coleta de sangue, feita com uma picada no dedo, o cantor descobriu que estava com o coronavírus. Ellen e Victoria testaram negativo. Agora, ele deverá fazer seu exame sob supervisão do médico Derek Camargo, no Hospital Israelita Albert Einstein.

O cantor usou seu Instagram para informar sobre seu estado de saúde. “Estou aqui em São Paulo e vim gravar o Domingo Legal com Celso Portiolli, no SBT. Vim fazer o exame de coronavírus e deu aquele positivo para mim. De uma maneira leve”, iniciou.

“Hoje ainda o doutor Derek está providenciando para eu fazer o [teste] do nariz, o do cotonete, que é 100% seguro e certo se tem ou não tem [coronavírus]”, informou.

“Eu estou bem, não estou sentindo nada. 100% tranquilo. Mas queria informar vocês que são meus fãs. Estou em São Paulo, vim gravar aqui no SBT com Celso Portiolli, mas não deu para gravar por isso. Mas estou bem”, reforçou.

Pela ferramenta Stories do Instagram, Ellen mostrou os bastidores do teste rápido para a Covid-19 feito pelo SBT. Segundo ela, Victoria, que não ia participar do programa, pediu para fazer o exame também. Apesar de temer a picada no dedo, a menina encarou a análise, que deu negativo.

Convidados infectados

Ao ., a assessoria de imprensa do SBT confirmou que Naldo testou positivo para a doença nos bastidores da emissora. O humorista Bruno Motta, que também iria participar do Domingo Legal, foi outro artista diagnosticado com o coronavírus antes da gravação.

Por causa das medidas rígidas de segurança para evitar o contágio, Naldo, Ellen e Motta não entraram nos estúdios da atração.

De acordo com a emissora, os convidados de todos os programas da casa são levados diretamente para o ambulatório para a realização do teste. De lá, se a análise for positiva, são liberados para acompanhamento médico.

A gravação do Domingo Legal nesta quinta (17) atrasou por causa do imprevisto, mas seguiu sem a participação dos artistas. No lugar deles, entraram Milene Pavorô e Murilo Bordoni, integrantes do Programa do Ratinho, e Renata Braz, do elenco de A Praça É Nossa.

