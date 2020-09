Namorado de apresentador do GNT, pré-candidato a vereador desabafa sobre nudes vazados

Pré-candidato a vereador de São Paulo, Pedro Melo, teve nudes vazados na internet. Após o episódio, o namorado de Carlos Carvalho, apresentador do GNT, foi para a Justiça, e conseguiu que o conteúdo fosse removido do Twitter.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a equipe jurídica de Melo, que também teve as imagens divulgadas em grupos de Whatsapp, enviou um ofício para a plataforma, mas ainda não conseguiu uma resposta.

Em conversa com a publicação, Pedro afirmou que não acha que o vazamentos das fotos íntimas seja algo que vá a atrapalhar sua campanha política. “Esse material que vazou, eu já tinha conhecimento. Aconteceu em 2016. Na época eu era solteiro e eu sei exatamente para quem eu mandei”, iniciou.

“Isso acabou na época viralizando. Isso aconteceu algumas vezes: em 2016, 2017 e acho que em 2018 também. Eu imaginei que isso poderia acontecer. Infelizmente, aconteceu, para mim, de forma imprevista porque a repercussão foi imediata e muito grande“, afirmou o namorado do contratado do GNT.

“Nesse sentindo, isso me assustou. Eu sou um candidato gay, não sou moralista, não sou religioso e acho importante é naturalizar o que aconteceu. Foi um momento íntimo e faz parte de algo que aconteceu intimamente. O que eu repudio é que fizeram isso na tentativa de me intimidar e de me resumir a isso e eu não admito“, disparou o pré-candidato.