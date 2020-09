Namorado de Luísa Sonza entra no lugar de Henri Castelli · .

A produção do Domingão do Faustão já escolheu quem vai substituir Henri Castelli na Dança dos Famosos 2020: Vitão. O jovem cantor de longos cabelos cacheados ficou mais conhecido do grande público na última semana após Luísa Sonza assumir o namoro com ele. O relacionamento surpreendeu os fãs da cantora, já que muitos deles ainda não “superaram” o fim do casamento dela e de Whindersson Nunes.

A saída do galã da Globo da competição foi cercada de mistério. No programa do último domingo (13), Fausto Silva simplesmente ignorou a desistência de Henri Castelli e não explicou no ar o motivo que o tirou da competição.

Só na segunda (14) Castelli usou seu Instagram para justificar que um problema no pé o afastou do desejo de participar do quadro. “Infelizmente não vou poder participar porque tive um problema no meu tornozelo há dois meses. Eu quebrei o tornozelo e fui operado aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein”, disse.

De acordo com o jornal Extra, Vitão, de 21 anos, já era um dos nomes cotados para a escalação da Dança dos Famosos e aceitou substituir Henri Castelli. No ano passado, sua nova namorada, Luísa Sonza, estava no elenco do quatro do Domingão do Faustão.

