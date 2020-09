Nany People sofre com crise, pede empréstimo e toma atitude

A crise financeira em consequência do coronavírus chegou para Nany People. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, para conseguir pagar as contas, a atriz precisou pegar um empréstimo bancário.

Para quem não sabe, antes da pandemia Nany se sustentava com seus trabalhos no teatro. No entanto, como os trabalhos foram interrompidos, a situação ficou difícil para a artista.

Na tentativa de diminuir os gastos, a humorista chegou a dispensar alguns funcionários que trabalhavam com ela. Além disso, a atriz teve que mudar sua abrangência de saúde para pagar um valor mais baixo.

De acordo com a publicação, Nany People conseguiu contornar a situação através de suas lives monetizadas. Com a medida, ela conseguiu recuperar sua renda.

No Instagram, a atriz tem mostrado que segue com seus trabalhos. Recentemente, ela postou uma foto dos bastidores de um job. “Seguimos produzindo“, escreveu a humorista, que ainda usou a hashtag “homeoffice” na sua publicação.