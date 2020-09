O Corinthians lamentou em nota oficial nesta segunda-feira os incidentes com torcedores no Aeroporto de Guarulhos durante o desembarque do time no último domingo após a derrota para o Fluminense por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

Membros de organizadas xingaram e partiram para cima de jogadores, que precisaram correr para entrar no ônibus.

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente as cenas ocorridas no último domingo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e ressalta que sempre zelará pela integridade física de atletas e funcionários”, começa o comunicado do clube.

“Este é um ano em que a torcida do Corinthians faz enorme falta. Não ter a Fiel nos empurrando nas arquibancadas da Neo Química Arena e do Brasil, jogo após jogo, é parte de um vazio com o qual precisamos nos acostumar urgentemente. Quem já teve essa torcida do lado sempre sentirá essa ausência. Mas não acreditamos em intimidação e ameaças como forma de obter resultados esportivos”.

Jogadores do Corinthians se reúnem antes da partida contra o Botafogo Agência Corinthians

“O momento pede tranquilidade, trabalho e responsabilidade conjunta. Temos plena confiança no grupo de jogadores que formamos. Conhecemos o caráter e o profissionalismo desses atletas, das conquistas de que muitos fizeram parte às situações mais difíceis deste ano. Confiamos que a resposta necessária será dada em campo”, encerra o Corinthians.

O time alvinegro tem nove pontos em nove rodadas do Brasileirão e ocupa a 15ª colocação, perto do Z4. Ainda como Dyego Coelho como interino, o Corinthians volta a campo na próxima quarta contra o Bahia na Neo Química Arena.