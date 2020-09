Dois anos depois das eleições presidenciais de 2018, Anitta falou por que não se pronunciou contra Jair Bolsonaro na época. Ela foi muito pressionada pelos fãs a aderir à campanha #EleNão, que foi apoiada por diversos artistas em repúdio ao então candidato. Em entrevista para a revista Ela, do jornal O Globo, a cantora afirmou que não tomou partido pois “não iria dar voz a algo que não entendia”.

Anitta também confessou ter ficado triste com as críticas sobre sua falta dde posicionamento político: “Tinha 25 anos e vim de uma origem completamente humilde, e gente como nós, no Brasil, tem praticamente zero instrução política. Não me sinto envergonhada, mas não iria dar voz a algo que não entendia”.

Depois de uma enxurrada de críticas, a carioca fez um posicionamento tímido no Instagram, em setembro de 2018. Nele, afirmou que não apoiava o candidato Bolsonaro e em nenhum momento havia desmerecido a hashtag: “Só quis dizer para vocês que, além de se posicionar com hashtag, a gente pode [isso] fazer durante a nossa vida”, reforçou no vídeo publicado.



Na entrevista para Ela, Anitta disse que não acreditava que somente uma postagem nas redes sociais poderia mudar o rumo do cenário eleitoral: “De que adiantaria eu subir uma hashtag, sumir e nunca mais tocar no assunto? […] A longo prazo, consigo fazer com que meu público se engaje e aprenda a buscar informação”, reforçou.

Neste ano, Anitta procurou estudar mais sobre política para entender melhor sobre temas em que seu posicionamento cobrada. A cantora organizou lives com Gabriela Prioli para que a advogada pudesse explicar o bêabá da política brasileira.

Atualmente, a cantora mostra em suas redes sociais que está mais engajada politicamente. Em suas últimas postagens, cobrou um posicionamento de Bolsonaro sobre as queimadas no Pantanal e divulgou uma ação que defende os pequenos produtores.

