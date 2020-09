Não está no último lote do IR e caiu na malha fina? Veja o que fazer

Semana passada, a Receita Federal liberou a consulta ao quinto e último lote do Imposto de Renda (IR) 2020. Quem não recebeu a restituição e não está neste lote caiu na malha fina. Isso acontece quando foram algum dado foi informado incorretamente ou omitido.

Antes de ser intimado pela Receita Federal, é possível verificar sua situação e até mesmo corrigir possíveis problemas. Para verificar se caiu na malha fina, é necessário acessar o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC).

No site, informe o CPF, código de acesso e senha. Após fazer login, verifique no menu à esquerda a opção “Meu Imposto de Renda (Extrato de DIRPF)”. No quadro “Processamento”, clique em “Pendências de Malha”. Se houver pendência, ela será mostrada ali.

Você Pode Gostar Também:

No caso de haver pendências, há duas formas de resolver. Na primeira, quando há erro ou informações incompletas, elas devem ser corrigidas o mais rápido possível. Para isso, basta enviar uma declaração retificadora com os dados corretos. Não é possível enviar declaração retificadora após a Receita convocar o contribuinte para prestar esclarecimentos. Por isso, é recomendado corrigir as informações o quanto antes.

O outro caso acontece quando a declaração cai na malha fina, mas há a certeza de que todas as informações foram preenchidas corretamente. Nesse caso, o recomendado é aguardar a Receita chamar para prestar contas. E, então, apresentar os documentos e explicações.

Também é possível antecipar a convocação da Receita. Isso pode ser feito no e-CAC, na opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”. No quadro “Processamento”, clique em “Antecipar Entrega de Documentos de Declaração em Malha” e siga as instruções mostradas.

No caso de intimação da Receita, no quadro “Processamento”, clique em “Responder Intimação ou Notificação da Malha Fiscal”.