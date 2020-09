‘Não me ofendeu’ · .

Chris Rock saiu em defesa de Jimmy Fallon após o amigo ser acusado de racismo por ter feito blackface imitando o roteirista da série Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009) em uma esquete do Saturday Night Live há 20 anos. “Não acho que Jimmy Fallon pretendia me ofender. E ele não ofendeu”, declarou o comediante ao jornal New York Times.

No humorístico que faz sucesso nos Estados Unidos e é exibido no Brasil pelo canal Sony, da TV paga, Fallon se “fantasiou” de Chris Rock, com uma maquiagem marrom cobrindo toda sua pele, além de uma peruca de cabelo crespo. A “piada” foi resgatada por internautas em junho de 2020 e fez o apresentador do The Tonight Show with Jimmy Fallon ser criticado na web.

Entretanto, o próprio humorista alvo da esquete disse não se incomodar com o colega, já que também integrou o elenco do SNL entre 1990 a 1993, além de acreditar que o amigo não fez por maldade.

“Ei, cara, sou amigo do Jimmy. Jimmy é um cara ótimo. E ele não quis dizer nada. Muitas pessoas querem dizer que a intenção não importa, mas importa. E não acho que Jimmy Fallon pretendia me ofender. E ele não ofendeu”, disse Rock ao New York Times.

Quando a esquete ressurgiu nas redes sociais, o apresentador acusado de racismo pediu desculpa. “Eu tive que realmente me olhar no espelho esta semana porque uma história saiu sobre mim no SNL fazendo uma imitação de Chris Rock usando blackface”, disse ele no Tonight Show em junho.

“E eu fiquei horrorizado. Não de pessoas tentando me ‘cancelar’ ou cancelar este programa –o que é assustador o suficiente. O que mais me assombrou foi como posso dizer que amo essa pessoa?”, confessou ele, que também se justitificou no Twitter. “Não há desculpa para isso”, escreveu. Desde então, Fallon vem apoiando as manifestações em apoio ao movimento Black Lives Matter.

