Após assumir que está namorando com Vitão, Luísa Sonza rebateu os ataques que vem sofrendo nas redes sociais por ter começado um relacionamento meses após se separar de Whindersson Nunes, com quem foi casada por dois anos. “Vocês não merecem a minha atenção”, desabafou a cantora na manhã desta sexta-feira (11).

Em uma sequência longa de Stories publicados no Instagram, a dona do hit Braba declarou que já desistiu de se defender de acusações falsas pois nada importa para as pessoas que a julgam. “A minha vontade é falar um monte de coisas, só que não vale à pena. Desde o meu primeiro dia na internet, eu sempre fui atacada. Nunca importou o que fiz ou dexei de fazer”, começou a loira.

“Eu já fui de várias maneiras na internet, já cresci, evoluí, cantei tudo que é música, isso nunca importou para as pessoas. Nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tinha feito, [apenas de] coisas inventadas. Não importa eu vir aqui eu tentar me defender como já tentei todos esses anos”, continuou a funkeira, em referência às acusações de ter traído Whindersson Nunes quando ainda estavam casados.

Em seguida, a artista declarou não entender a razão de tanto ódio vindo de pessoas desconhecidas. “Eu queria que as pessoas me conhecessem, queria mostrar que era uma pessoa legal, queria mostrar que tinha caráter, mas quando eu entendi que ninguém tava nem aí para o que eu tinha para dizer, eu acho até que me libertei. Não me interessa mais o que você tá pensando”, avisou ela.

“Sei da minha verdade e não acho que acho que tenha dar satisfações para vocês ou me justificar, ainda mais por coisas que eu nunca fiz. Vocês nunca quiseram escutar o que eu tenho para dizer”, avaliou.

“Eu não acho que eu tenho que me justificar e nem dar satisfação para vocês de coisas que eu nunca fiz e nunca faria com um ser humano. Então, acho que eu me prestar a esse papel de vir me explicar, acho que vocês não merecem minha atenção, pessoas que me atacam não merecem”, declarou Luísa, que também aconselhou seus fãs a não brigarem por ela.

Para encerrar, a cantora ressaltou que está namorando mesmo e que está feliz, além de agradecer o apoio daqueles que gostam do trabalho dela. “É quem merece atenção para o resto da minha vida. Muito bom ver vocês me defendendo para caramba, tô muito feliz com meu namoro e vou postar muitos Stories para vocês”, completou ela.

“Gostou tá gostado. Não gostou? Surta, mas surta mesmo! Que me dá mais engajamento que eu fico mais rica e famosa”, finalizou a artista.

Confira o desabafo de Luísa Sonza no Instagram:

