Juliana Silveira, 40 anos, entregou que não ficou rica com Floribella (2005). A trama volta à programação da Band nesta terça-feira (15) e fez a atriz relembrar algumas histórias do passado. Anos atrás, por causa da novela, a artista teve dezenas de produtos licenciados com sua imagem. No entanto, ela revelou que ficou apenas com 20% dos lucros. “Não posso parar de trabalhar”, disse.

Em transmissão ao vivo para a revista Mais Novela, a intérprete de Maria Flor relembrou que virou boneca, álbum de figurinha e vendeu até sandálias com a marca da criação de Cris Morena, mesma autora de Chiquititas e Rebelde Way.

“Eu ganhava 20%. Os 80%, na verdade, ficavam entre Band e Cris Morena”, revelou durante o bate-papo. “Mas era 20% de uma coisa maravilhosa. Mas, assim, não mudou minha vida”, completou.

Questionada se os lucros dos produtos renderam uma boa reserva, Juliana foi sincera. “Eu não ganhei do dinheiro que se faz com licenciamento. Você pensa numa Eliana, uma Angélica ou Xuxa, com elas ali era o contrário. Elas ficavam com 80% e os 20% ficavam com o resto”, analisou.

“Para mim, era o contrário porque eu estava fazendo um personagem. Mas que sou muito grata por ter tido essa experiência, por ter vendido tudo isso que vendeu e por ter dividido tudo isso com todo mundo, com a Band e a Cris. Acho que a gente tem que compartilhar”, considerou.

“Mas não deu para mudar a vida. Eu preciso trabalhar. Não fiquei rica. Não posso parar de trabalhar”, completou.

Floribella foi ao ar na Band entre 2005 e 2006, em duas temporadas. O folhetim conta a história da sonhadora Maria Flor (Juliana Silveira), que vira babá dos irmãos mais novos do rígido Frederico (Roger Gobeth). No convívio, os dois acabam se apaixonando. A emissora reprisará a trama a partir desta terça-feira, às 20h20.

