O funkeiro Biel, 24 anos, confirmou sua entrada em A Fazenda 12, da Record, nesta segunda-feira (7). E foi além: pediu de antemão a compreensão dos telespectadores em uma tentativa de angariar a simpatia do público apesar de seu passado recheado de polêmicas. “Eu não quero dinheiro, eu tinha dinheiro e não era feliz”, declarou.

O cantor relembrou seu passado de escândalos em entrevista para o jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, publicada nesta segunda-feira (7) –horas depois, o vídeo foi deletado em meio a rumores de que o cantor poderia ser eliminado por quebra de contrato ao falar sobre o reality antes da hora.

O artista foi cancelado depois de assediar uma jornalista durante encontro com a imprensa em 2016, quando estava no auge de sua fama com o hit Química.

Em uma tentativa de descansar a imagem, o funkeiro se mudou para os Estados Unidos, onde se envolveu em uma nova confusão ao ser acusado de agressão e abuso pela ex-namorada Duda Castro. Recentemente, seu nome também foi envolvido em um caso de calote.

Em conversa com o colunista, Biel admitiu que foi para o fundo do poço após ser acusado de assédio. “Assim que tudo aconteceu, depois do vídeo de desculpas [para a repórter], me enviaram para o Nordeste, a gravadora. Fui para Porto de Galinhas [Pernambuco]”, relembrou.

“[A gravadora me mandou viajar] Para sair de cena, alegando que tudo que eu falasse poderia ser usado contra mim. Quando tudo o que eu queria era falar. Pera aí, vamos ver o vídeo, não é isso que estão falando, não sou esse cara que está passando no [José Luiz] Datena”, desabafou.

O músico relatou ter ficado muito mal com a repercussão do caso. “A ponto de me odiar. De olhar no espelho e dizer: ‘Não acredito que sou esse monstro. As pessoas estão ao meu redor só pelo que tenho a oferecer'”, declarou.

Biel admitiu que vê em A Fazenda a possibilidade de limpar sua imagem. “Eu preciso ser quem eu sou. Eu quero ser quem eu sou aqui, sabe? Eu não quero dinheiro, eu tinha dinheiro e não era feliz. Antes subia milhões, hoje ainda sobe 10% das músicas antigas. Eu não tenho mais poder sobre a minha história, eles nunca mais aceitaram música nenhuma minha”, detalhou.

Se tudo der certo, o cantor se vê como o grande vencedor da competição. “Só de eu estar lá já tenho uma chance, né?”, arriscou. Aos telespectadores, adiantou também que pode se envolver romanticamente com alguém no confinamento. “Eu estou aberto a tudo. Eu estou solteiro e não estou ficando com ninguém. Eu só estou focado na minha carreira aqui fora”, disse.

Da possível lista de participantes, Biel entregou que já conhece MC Mirella, com quem, inclusive, teve um momento íntimo. “Eu tenho mais de 10 anos de amizade com a Mirella. A gente se encontrou alguns meses atrás. Eu já fiquei com a Mirella e, hoje, a gente é muito amigo. A Mirella virou parceira demais”, confidenciou.

Redenção em A Fazenda

A Fazenda 12 estreia na terça-feira (8), na Record. Um dia antes, na conversa pré-gravada, Biel aproveitou a entrevista para adiantar o que o público verá na atração rural comandada por Marcos Mion. “Você que ouviu falar de mim ou que já teve uma notícia do Biel que chegou até você, tenta agora. Aproveita a chance que esse reality tá te dando e tenta me observar como pessoa mesmo. Tenta tirar a brisa da pessoa que está dentro da casa”, pediu.

“Você consegue fingir uma entrevista, você consegue manter o personagem por um determinado período de tempo, mas você não consegue esconder quem você é. E é por isso que no programa eu quero que você que já ouviu falar de mim, que já recebeu notícia minha, que já gostou de alguma música minha, que já foi de alguma maneira entretido por alguma arte minha, tente tirar o seu conceito sobre quem eu sou, porque você vai ter a oportunidade”, adiantou.

“Para quem me conhece e eu falo que vou para a Fazenda, a pessoa fica muito feliz: ‘Você vai mostrar esse cara que você é, que conquistou tudo o que conquistou’. Mas gente que eu não conheço diz: ‘Você tem noção que o pessoal vai ter muita arma contra você lá dentro’. Mas não é arma, porque a gente está em constante evolução. Todo ser humano está em evolução”, considerou.

