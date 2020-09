Eliza (Marina Ruy Barbosa) foi acusada injustamente de traição em Totalmente Demais. Ao ter a confirmação de sua inocência a ruiva terminará de vez seu namoro com Arthur (Fabio Assunção) e afirmará que a falta de confiança do empresário foi o estopim para o fim. “Não sou igual a você”, jogará na cara dele na novela das sete da Globo.

A armação de Carolina (Juliana Paes) contra Eliza foi descoberta , e a modelo irá até o apartamento de Arthur para acertar definitivamente as contas com ele.

A jovem jogará na cara que o playboy não confiou na palavra dela e questionará se ele acha que os dois podem voltar a ser como antes. O personagem de Fabio Assunção dirá que sim e prometerá rastejar aos pés dela. “Posso falar poesias, pedir perdão. O que você quiser”, dirá Arthur tentando reverter a situação.

Eliza responderá que até pode perdoá-lo, mas que nada concertará o que quebrou. “Você não acreditou em mim no momento que eu mais precisava. Não tem como voltar a ser o que era”, explicará ela.

O agente tentará justificar sua atitude, expondo sua insegurança ao ver Eliza na cama com Rafael (Daniel Rocha). “Eu não consigo enxergar um mundo onde a pessoa não acredita em quem ama. Você acha que eu sou ingênua, né? Mas o problema é você! Você que não acredita em ninguém. Porque você acha que todo mundo é igual a você. Mas eu não sou e nunca vou ser!”, sentenciará a ruiva.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

