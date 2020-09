‘Não tem graça sem você’ · .

Baltazar (Alexandre Nero) vai pagar por todos seus pecados na reta final de Fina Estampa. Caberá ao brutamontes da novela das nove consolar Crô (Marcelo Serrado) e forçá-lo a sair do armário. O mordomo se esconderá no móvel de Tereza Cristina (Christiane Torloni) depois de confirmar os crimes da megera para a polícia. “A vida não tem a mesma graça sem você aqui fora”, dirá o machista, comovido com a situação na reprise da Globo.

As cenas estão previstas para irem ao ar no último capítulo da trama escrita por Aguinaldo Silva, em 18 de setembro. Depois do interrogatório da polícia, que procura respostas sobre o rapto de Griselda (Lilia Cabral), o tio de Vanessa (Milena Toscano) se limitará a ficar preso no cômodo de sua “rainha do Nilo”.

Preocupado, Baltazar tentará animar o colega de trabalho que tanto lhe ajudou na trama. “Ô gazelinha, aqui é o Balta!”, dirá o pai de Solange (Carol Macedo), sem ouvir nenhuma resposta. “É o zoiudo que tá aqui! E tô aqui te pedindo para sair do armário”, continuará o machista.

“Te pedindo não! Tô te implorando, porque a vida não tem a mesma graça sem você aqui fora. Por favor, sai do armário!”, pedirá o marido de Celeste (Dira Paes), atordoado. Crô atenderá seu pedido e abraçará o colega aos prantos.

A última despedida

Em uma cena de flashback, o telespectador entenderá o motivo de tanto chororô por parte de Crô. O público verá uma conversa entre ele e Tereza Cristina momentos antes da megera dar início ao seu plano de sequestrar Pereirão. A madame estará fazendo as malas para fugir para Mônaco, na Itália, junto com seu servo e Pereirinha (José Mayer).

“Então bebê, você vem ou não vem comigo? Diz que você aceita meu convite!”, pedirá a vilã, animada com sua nova vida ao lado do amante e do empregado. Mas ela será rejeitada por Crô, que não aceitará ser seu comparsa.

“Nesse caso, pode fechar essa mala! Eu não quero olhar mais para tua cara de ingrata!”, gritará a antagonista de Fina Estampa, chocada com a rejeição do seu servo mais leal. “Minha rainha?”, indagará Crô, chateado com sua reação.

Sem nenhum amor no coração, Tereza Cristina será enfática: “Eu quero que você exploda!”, dirá no último episódio de Fina Estampa. A novela será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). Amor de Mãe só volta no ano que vem.

