Anitta brigou com o dicionário após descobrir o significado da palavra “patroa”. “Não tô acreditando!”, disse a cantora, com um tom de voz revoltado, em Stories do Instagram publicados nesta quarta-feira (9). No masculino, o termo é apresentado como “proprietário ou chefe”. No entanto, no feminino significa “mulher do patrão ou dona de casa”.

“Gente, vocês estão prontos para ver uma coisa chocante?”, questionou a poderosa no início dos Stories. Em seguida, ela publicou uma busca no Google com o significado de patrão. O site utiliza as definições apresentadas pelo dicionário da Universidade de Oxford, localizada na Inglaterra.

O resultado mostra o substantivo como “proprietário ou chefe de um estabelecimento privado comercial, industrial, agrícola ou de serviços, em relação aos seus subordinados; empregador” e “chefe de uma repartição pública”. Já a busca pela palavra no feminino afirma que patroa significa “a mulher do patrão ou dona da casa”, o que revoltou Anitta.

“Mano, que p* é essa?”, questionou ela enquanto apontava para o resultado da busca. “Ah, mano. Vá para a ponte que pariu. Patroa é o cacete do feminino da mesma p* que está escrito lá no patrão. É dona e proprietária do cacete que eu quiser. Eu hein? É inacreditável, não tô acreditando que isso tá no nosso dicionário!”, complementou Anitta.

A situação criticada pela artista também se repete em outros dicionários, como o Michaelis e o Priberam. No entanto, na versão online destes glossários, a palavra também é definida como “mulher que dirige certos estabelecimentos ou serviços”.

