‘Não vou com sua cara’ · .

Cansada de ver Carolina (Juliana Paes) engolir sapo em Totalmente Demais, Dorinha (Samantha Schmütz) cuspirá o brejo inteiro em cima de Leila (Carla Salle) e Rafael (Daniel Rocha). “Não vou com a sua cara e nem com a cara desse fotógrafo galinha gostoso”, esbravejará a dona de casa em defesa da irmã na novela das sete da Globo.

Dorinha será convidada pela jornalista para participar de um ensaio fotográfico para a revista Totalmente Demais, que fará pela primeira vez uma matéria sobre mulheres reais. A companheira de Zé Pedro (Helio de La Peña) chegará se achando no estúdio montado pela produção.

“É aqui a sessão de fotos?”, peguntará a barraqueira, fazendo a simpática a princípio. “Que bom que você veio. Já veio toda produzida?”, perguntará Leila. “Claro, meu amor, acabei de vir do cabeleireiro e, aliás, usei uma tintura bafo para dar um brilho, uma reavivada no cabelo”, comentará a moradora do bairro de Fátima, que fará um merchandising de uma marca.

Apesar de animada, ela logo soltará os cachorros para cima da dupla responsável pela ruína de Carolina, que acabou exposta durante a festa de lançamento da capa de Cassandra (Juliana Paiva) por ter vazado fotos íntimas de Eliza (Marina Ruy Barbosa) na cama com Rafael.

“Mas eu queria deixar uma coisa registrada aqui, tá? Eu não vou com a tua cara e nem com a cara desse fotógrafo galinha gostoso. Eu anotei, gente, eu anotei no meu caderninho que é pra não esquecer. O senhor, dedo-duro, e a senhora é uma fofoqueira em pele de jornalista. Vocês dois se juntaram para jogar os podres de Carolina no ventilador, né?”, reclamará a dona de casa.

Aos risos, o ex-namorado de Lili (Vivianne Pasmanter) perguntará se Dorinha foi lá apenas para atacá-los. “Eu não entendi, você veio fazer o que aqui, veio brigar com a gente? É isso?”, debochará o mulherengo.

“Não, pelo amor de Deus, não. Eu vim posar mesmo, como modelo. Até por que eu sempre quis sair na Totalmente Demais. Onde é o meu camarim?”, se redimirá a aspirante a top model nas cenas que vão ao ar a partir de 28 de setembro na novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

